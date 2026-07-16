Suze heroja Argentine obišle planetu: "Znao sam da ću dati gol, sanjao sam ovaj trenutak"

Mondo pre 2 sata  |  Jelena Bijeljić
Suze heroja Argentine obišle planetu: "Znao sam da ću dati gol, sanjao sam ovaj trenutak"

Fudbaleri Argentine imaće šansu da brane titulu šampiona sveta protiv selekcije Španije u velikom finalu koje se igra u nedelju.

Englezi su imali prednost od 1:0 u polufinalu, ali su "gaučosi" krenuli na sve ili ništa i režirali spektakularan preokret u finišu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martinez koji je posle meča završio u suzama. Martinez je perfektno "ukrotio" loptu koju je poslao Lionel Mesi i postigao verovatno najvredniji gol u svojoj fudbalskoj karijeru. Nije heroj Argentine krio emocije, a njegove reči dotakle su srca navijača širom sveta. "Kada mi je otac prvi put kupio
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