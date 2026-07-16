Na današnji dan, 16. jul: Osnovano Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, postavljen prvi parking merač u svetu...

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 16. jul: Osnovano Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, postavljen prvi parking merač u svetu...
Na današnji dan dogodilo se: 622. Istoričari smatraju da ovim datumom počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhamed, sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vere u Medini. 1054. Zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor je kasnije doveo do "velike šizme" i stvorene su dve crkve - istočnopravoslavna i zapadna
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