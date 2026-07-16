Rektor Đokić: Nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost
N1 Info pre 1 sat | Vreme Beta
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je da će studentski pokret pobediti na narednim izborima i da "nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost".
Đokić je u intervjuu za nedeljnik Vreme kazao da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju te dodao da je uveren da će akademci pobediti na izborima kad god budu bili raspisani. "Studenti me jesu pitali da li bih hteo da budem na listi i ja sam potvrdno odgovorio (...) Ako studenti smatraju da mogu da pomognem, ja ću to prihvatiti. Ali ne mogu to da kažem s obzirom na to da lista još nije zaokružena. Studenti su u pravu kad neće da iznose imena kandidata