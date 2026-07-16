Rektor Đokić: Nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je da će studentski pokret pobediti na narednim izborima i da "nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost".

Đokić je u intervjuu za nedeljnik Vreme kazao da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju te dodao da je uveren da će akademci pobediti na izborima kad god budu bili raspisani. ​"​Studenti me jesu pitali da li bih hteo da budem na listi i ja sam potvrdno odgovorio (...) Ako studenti smatraju da mogu da pomognem, ja ću to prihvatiti. Ali ne mogu to da kažem s obzirom na to da lista još nije zaokružena. Studenti su u pravu kad neće da iznose imena kandidata