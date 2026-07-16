RTS piše da se povređeni u nesreći kod Kotora vraćaju avionom Vlade, gradonačelnik Niša - "dečak i dalje teško"

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
RTS piše da se povređeni u nesreći kod Kotora vraćaju avionom Vlade, gradonačelnik Niša - "dečak i dalje teško"

Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sutra će avionom Vlade Srbije biti prevezeni u niški Univerzitetski klinički centar.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović kaže da je povređeni dečak i dalje u teškom stanju. "Oni su u stabilnom stanju, izašli su iz intenzivne nege. Trenutno se nalaze na odeljenju, kako su mi objasnili, stabilno su i nisu u životnoj opasnosti... Za sedmoro pacijenata će specijalna bolnica da organizuje prevoz do aerodroma u Tivtu, a takođe i bolnica u Kotoru će za jednoj pacijenta, koji se nalazi u njoj, da organizuje prevoz do Tivta. Dečak je i sada u teškom
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