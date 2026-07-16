Tabaković: NBS će u budžet uplatiti 70 odsto dobiti - 33,7 milijardi dinara

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Tabaković: NBS će u budžet uplatiti 70 odsto dobiti - 33,7 milijardi dinara

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković rekla je danas u Skupštini Srbije da će NBS iz dobiti iz operativnog poslovanja u 2025. godini, u iznosu od 46,1 milijarde dinara, u republički budžet uplatiti 33,7 milijardi dinara, odnosno 70 odsto.

Ona je da sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava rekla da će ostali iznos dobiti biti raspoređen tako da će 10 odsto biti preneto u osnovni kapital, a 20 odsto u posebne rezerve centralne banke. Odbor je prihvatio više izveštaja o poslovanju i rezultatima rada NBS i monetarnoj politici. Jorgovanka Tabaković je istakla da je NBS monetarnu politiku vodila oprezno i dosledno, uskađeno sa ekonomskim merama Vlade Srbije, a
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