Uhapšeni osumnjičeni za napad na advokata Danka Cvejića

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Uhapšeni osumnjičeni za napad na advokata Danka Cvejića

Uhapšene su četiri osobe, osumnjičene za napad na advokata Danka Cvejića na Novom Beogradu, saopštio je MUP Srbije.

Kako je saopštio MUP, policija je uhapsila četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su 4. jula ove godine učestvovala u fizičkom napadu na dvojicu muškaraca na Novom Beogradu. Uhapšeni su Đ.M. (20), J.B. (28), D.R. (21) i V.B. (21). Oni se sumnjiče da su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, fizički napali i zadali više udaraca rukama i nogama advokatu D.C. (44) i M.J. (19), navodi se u saopštenju. Tom prilikom, Cvejić je zadobio teške, dok je M.J. zadobio
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