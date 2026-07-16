Venecijanska komisija objavila novo mišljenje o Pravosudnoj akademiji: Traži unapređenje jednog dela preporuke

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Venecijanska komisija objavila novo mišljenje o Pravosudnoj akademiji: Traži unapređenje jednog dela preporuke

Venecijanska komisija još jednom je dala hitno mišljenje o Nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojem je cilj bio da utvrdi u kojoj meri izmene iz jula 2026. odražavaju mišljenje Komisije.

Komisija traži dodatne garancije za jedan deo preporuke - da članovi Akademije koje imenuje Vlada ne budu predstavnici Ministarstva pravde, niti osobe koje je to ministarstvo delegiralo. Komisija u mišljenju konstatuje da je prva ključna preporuka iz 2024. godine - da se detaljnije razrade i pojasne postupci povezani sa ostvarivanjem posebnih nadležnosti sudskih i tužilačkih saveta sprovedena u predloženom nacrtu zakona, uz dodatne oblasti za unapređenje navedene u
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