Eskalacija sukoba između SAD i Irana na Bliskom istoku

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Razmena raketnih udara i napadi na vojne ciljeve prete da region vrate u stanje opšteg rata nakon poništavanja privremenog sporazuma.

Sjedinjene Američke Države pojačale su vazdušne udare na severni Iran i presrele brod koji je kršio pomorsku blokadu. Kao odgovor, Iran je izveo raketne i napade dronovima na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Prema iranskim izvorima, u američkim napadima stradalo je preko 35 osoba, dok je više od 300 ranjeno. Beta Danas Insajder

Intenziviranje sukoba ozbiljno ugrožava stabilnost Ormuskog moreuza i poništava ranije postignuti privremeni sporazum o prekidu vatre, čime se region suočava sa rizikom od potpunog rata. Nova N1 Info Pravo u centar