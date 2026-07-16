Hitna upozorenja RHMZ: Nevreme zahvata delove Beograda i centralne Srbije

Naslovi.ai pre 40 minuta
Hitna upozorenja RHMZ: Nevreme zahvata delove Beograda i centralne Srbije

Nakon ekstremnih vrućina, RHMZ izdao hitna upozorenja na grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom za više okruga.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitna upozorenja na lokalne grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom. Nevreme je trenutno aktivno na području Barajeva, sa tendencijom premeštanja ka Sopotu i Mladenovcu, dok se jaka grmljavinska aktivnost beleži i u Kolubarskom i Moravičkom okrugu, uz širenje ka Šumadiji i Grockoj. Newsmax Balkans Telegraf RTS Nova NIN Danas Blic Euronews

Za petak i subotu na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će lokalno dostići 37 stepeni. Od ponedeljka se očekuje postepeni pad temperature i nestabilnije vreme. iKragujevac Euronews InfoKG OK radio Radio 021 Serbian News Media

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