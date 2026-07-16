Hitna upozorenja RHMZ: Nevreme zahvata zapadnu i jugozapadnu Srbiju

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Hitna upozorenja RHMZ: Nevreme zahvata zapadnu i jugozapadnu Srbiju

Nakon ekstremnih vrućina, RHMZ izdao hitna upozorenja na grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitna upozorenja na lokalne grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom. Nevreme je trenutno aktivno na području Barajeva, Osečine, Uba, Lazarevca, Prijepolja, Bajine Bašte i Loznice, sa tendencijom premeštanja ka Sopotu, Mladenovcu, Zlatiborskom okrugu, Novom Pazaru i Tutinu. Očekuje se od 10 do 20 mm kiše za kratko vreme. Newsmax Balkans Telegraf RTS Nova NIN Danas Blic Euronews Blic NIN Volim Zrenjanin RTV Dnevnik Telegraf Blic N1 Info

Za petak i subotu na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će lokalno dostići 37 stepeni. Tokom vikenda očekuje se prodor hladnog fronta koji će doneti osveženje i nestabilnije vreme koje će se zadržati tokom naredne sedmice. iKragujevac Euronews InfoKG OK radio Radio 021 Serbian News Media Dnevnik Mondo

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