Potpisan memorandum o saradnji na projektu Đerdap 3 i najavljena gasna interkonekcija

Naslovi.ai pre 19 minuta
Potpisan memorandum o saradnji na projektu Đerdap 3 i najavljena gasna interkonekcija

Srbija i Rumunija jačaju energetsku saradnju kroz projekat Đerdap 3 i novu gasnu interkonekciju koja će povećati sigurnost snabdevanja.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u Bukureštu Memorandum o razumevanju za projekat RHE Đerdap 3 sa premijerom Rumunije Ilie Boložanom. Srbija ove godine pokreće izradu dokumentacije za ovaj projekat, koji će omogućiti skladištenje energije i bolju integraciju čistih izvora. Politika Insajder Telegraf NIN RTV Ekapija RTS Kurir Danas N1 Info RINA Forbes Biznis.rs Nova ekonomija Nova Mašina

Projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća baterija u Evropi, uz procenjenu vrednost od 2,6 milijardi evra i desetogodišnji ciklus pripreme i izgradnje. Paralelno, najavljeno je povezivanje Srbije sa gasnim koridorom BRUA do 2027. godine, čime se otvara novi pravac snabdevanja gasom. Euronews Newsmax Balkans RTS B92 Telegraf Euronews Telegraf Bloomberg Adria RTK Serbian News Media Radio sto plus

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