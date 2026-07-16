Potpisan memorandum o saradnji na projektu reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3

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Srbija i Rumunija jačaju energetsku saradnju, a priprema projekta Đerdap 3 mogla bi trajati do četiri godine pre početka same izgradnje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u Bukureštu Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija za projekat RHE Đerdap 3 sa premijerom Rumunije Ilie Boložanom. Rumunski premijer je istakao da je energija ključna za bezbednost i ekonomsku konkurentnost, te da je potrebna detaljna analiza uticaja. Srbija ove godine pokreće izradu prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije. Politika Insajder Telegraf NIN RTV Ekapija RTS Kurir

Projekat ima potencijal da postane najveća reverzibilna hidroelektrana u regionu, odnosno najveća baterija u Evropi. Tehnička priprema trajaće tri do četiri godine, nakon čega bi izgradnja mogla trajati dodatnih šest do sedam godina. Do kraja meseca biće poznato koje su od šest zainteresovanih kompanija ispunile kriterijume. Najavljen je i strateški dijalog sa SAD, u okviru kojeg će biti potpisan memorandum o energetskoj saradnji koji obuhvata i Đerdap 3. Euronews Newsmax Balkans RTS B92 Telegraf Euronews