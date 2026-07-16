Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Opozicija traži smenu, međunarodna zajednica osudila

Naslovi.ai pre 10 minuta
Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Opozicija traži smenu, međunarodna zajednica osudila

Nakon kontroverzne izjave o etničkom čišćenju, opozicija pokrenula inicijativu za smenu, dok međunarodni zvaničnici izražavaju zgražavanje.

Ministarka Snežana Paunović izazvala je oštre reakcije izjavom da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića. Predsednik Vučić ocenio je izjavu neodgovornom, dok su evropska komesarka Marta Kos i britansko Ministarstvo spoljnih poslova osudili istup kao užasan i odvratan. Danas Danas Radio 021 Slobodna Evropa RTS Vreme

Paunović se izvinila državnom vrhu, tvrdeći da je izjava izvučena iz konteksta. Grupa od 53 poslanika opozicije podnela je zahtev za njeno razrešenje, iako im je nedostajalo sedam potpisa za pokretanje parlamentarne rasprave. Insajder N1 Info Nova Blic Newsmax Balkans

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