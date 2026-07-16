Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Naslovi.ai pre 12 minuta
Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Opozicija traži smenu ministarke, protiv nje je podneta krivična prijava, a međunarodni zvaničnici oštro osuđuju njen istup.

Ministarka Snežana Paunović izazvala je oštre reakcije izjavom da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića. Predsednik Vučić ocenio je izjavu neodgovornom, dok su evropska komesarka Marta Kos i britansko Ministarstvo spoljnih poslova osudili istup kao užasan i neprihvatljiv. Danas Danas Radio 021 Slobodna Evropa RTS Vreme Insajder Blic Glas Šumadije

Paunović se izvinila, tvrdeći da je izjava izvučena iz konteksta. Grupa od 53 poslanika opozicije podnela je zahtev za njeno razrešenje, a ministarka pravde Kosova Donika Gervala-Švarc podnela je krivičnu prijavu protiv nje. Insajder N1 Info Glas Šumadije N1 Info Nedeljnik

Izvestilac EP Tonino Picula upozorio je na kontinuiranu antievropsku propagandu i pritiske na nezavisne medije u Srbiji. Beta Pravo u centar Radio sto plus Danas Cenzolovka

Povezane vesti »

Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

N1 Info pre 36 minuta
Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Insajder pre 41 minuta
Ministarka Paunović se izvinila Vučiću, Macutu i Vladi, ali navodi da stoji iza svojih reči

Ministarka Paunović se izvinila Vučiću, Macutu i Vladi, ali navodi da stoji iza svojih reči

Beta pre 6 minuta
Šta je Picula primetio da se događa u provladinim medijima u Srbiji?

Šta je Picula primetio da se događa u provladinim medijima u Srbiji?

Cenzolovka pre 16 minuta
London osuđuje izjavu ministarke Paunović o etničkom čišćenju Kosova

London osuđuje izjavu ministarke Paunović o etničkom čišćenju Kosova

Glas Šumadije pre 26 minuta
Šta je Picula primetio da se događa u provladinim medijima u Srbiji?

Šta je Picula primetio da se događa u provladinim medijima u Srbiji?

Danas pre 6 minuta
Ministarka Paunović se izvinila Vučiću, Macutu i Vladi, ali stoji iza svojih reči

Ministarka Paunović se izvinila Vučiću, Macutu i Vladi, ali stoji iza svojih reči

Nedeljnik pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Slobodan MiloševićKosovomeđunarodna zajednicaSnežana PaunovićMarta KosTonino Picula

Politika, najnovije vesti »

Srbija i SZO potpisale dvogoišnji sporazum o saradnji

Srbija i SZO potpisale dvogoišnji sporazum o saradnji

N1 Info pre 26 minuta
Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

Ministarka pravde Kosova podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Paunović zbog izjave o etničkom čišćenju

N1 Info pre 36 minuta
Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Naslovi.ai pre 12 minuta
Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Marta Kos o izjavi Snežane Paunović: Ne mogu da zamislim da ona nakon ovoga nastavi da obavlja ministarsku funkciju

Insajder pre 41 minuta
Tema jutra: Sporedni evropski put

Tema jutra: Sporedni evropski put

N1 Info pre 41 minuta