Reakcije na izjavu Snežane Paunović: Smena, osude i krivična prijava

Naslovi.ai pre 12 minuta

Opozicija traži smenu ministarke, protiv nje je podneta krivična prijava, a međunarodni zvaničnici oštro osuđuju njen istup.

Ministarka Snežana Paunović izazvala je oštre reakcije izjavom da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića. Predsednik Vučić ocenio je izjavu neodgovornom, dok su evropska komesarka Marta Kos i britansko Ministarstvo spoljnih poslova osudili istup kao užasan i neprihvatljiv. Danas Danas Radio 021 Slobodna Evropa RTS Vreme Insajder Blic Glas Šumadije

Paunović se izvinila, tvrdeći da je izjava izvučena iz konteksta. Grupa od 53 poslanika opozicije podnela je zahtev za njeno razrešenje, a ministarka pravde Kosova Donika Gervala-Švarc podnela je krivičnu prijavu protiv nje. Insajder N1 Info Glas Šumadije N1 Info Nedeljnik

Izvestilac EP Tonino Picula upozorio je na kontinuiranu antievropsku propagandu i pritiske na nezavisne medije u Srbiji. Beta Pravo u centar Radio sto plus Danas Cenzolovka