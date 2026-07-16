Toplotni talas u Srbiji i najava zahlađenja

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RHMZ izdao narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura, dok se od početka naredne nedelje očekuje postepeno osveženje.

Srbiju očekuje veoma toplo vreme sa temperaturama do 36 stepeni, uz lokalni razvoj oblačnosti i pojavu pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za zapadnu i jugozapadnu Srbiju na kratkotrajne nepogode praćene gradom i jakim vetrom. Beta Insajder N1 Info RTS

Za petak i subotu na snazi je narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura koje će lokalno dostići 37 stepeni. Hitna upozorenja za konkretne lokacije biće objavljivana jedan do dva sata unapred. Od ponedeljka se očekuje postepeni pad temperature i nestabilno vreme. iKragujevac Euronews InfoKG OK radio Radio 021