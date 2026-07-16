U Bukureštu potpisan memorandum o izgradnji RHE Đerdap 3

Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske, kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović posle potpisivanja memoranduma u Vladi Rumunije, prenosi RTS.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u Bukureštu, sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Boložanom, Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3. „Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske, kao i projektno-tehničke dokumentacije, a već smo uspostavili zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i nameravamo da obezbedimo redovnu razmenu