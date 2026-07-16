(Foto) Deveti minut bio poguban za Vojvodinu: Crveni karton otvorio put Ferencvarošu do pobede

Newsmax Balkans pre 2 sata
(Foto) Deveti minut bio poguban za Vojvodinu: Crveni karton otvorio put Ferencvarošu do pobede

Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pošto su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša u Budimpešti rezultatom 3:0.

U prvom meču u Novom Sadu mađarski tim pobedio je 2:1. Sve je praktično bilo rešeno u devetom minutu kada je defanzivac Novosađana Kornel Suč dobio direktan crveni karton posle prekršaja, kao poslednji igrač odbrane, nad Lenijem Džozefom. Foto: Tanjug/AP/MTI/Tamas Purger Foto: Tanjug/AP/MTI/Tamas Purger Upravo je Džozef postigao prvi gol u 27. minutu, a sedam minuta kasnije pogodio je Kristofer Zakarijasen. Ujedno, Žozef je u 38. minutu pogodio prečku. U nastavku
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