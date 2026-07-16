Na putevima Srbije od početka godine poginulo 188 ljudi, najčešći uzroci neprilagođena brzina, alkohol i neiskustvo

Na putevima Srbije od početka 2026. godine nastradalo je 188 ljudi, što je za 39 manje nego prošle godine, saopšteno je na konferenciji za medije na kojoj je predstavljeno stanje bezbednosti saobraćaja.

U saobraćajnim nesrećama povređeno je 8.300 ljudi, što je manje za oko 500, a zabeležena su 73 dana bez stradalih, prenelo je Minuistarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Prema rečima načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnika Slaviše Lakićevića, u jednom danu, tačnije 8. marta, šest osoba je poginulo, a u dva dana zabeleženo je po pet smrtno stradalih. Kada je reč o kategorijama učesnika u saobraćaju gde su zabeleženi smrtni slučajevi zabeleženo je smanjenje u