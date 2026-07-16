RHMZ izdao upozorenje: Grad i jak vetar poslepodne na jugozapadu i zapadu Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje jugozapada i zapada Srbije na kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom u poslepodnevnim satima.

"Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", navodi RHMZ u saopštenju. RHMZ je naveo da će do kraja druge i u trećoj dekadi jula biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom. Kako najavljuju meteorolozi, od utorka 21. jula očekuje se pad temperature u većini mesta. Temperatura će se u većini mesta kretati od 25 do 29 stepena Celzijusa.