RHMZ izdao upozorenje: Grad i jak vetar poslepodne na jugozapadu i zapadu Srbije

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
RHMZ izdao upozorenje: Grad i jak vetar poslepodne na jugozapadu i zapadu Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje jugozapada i zapada Srbije na kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom u poslepodnevnim satima.

"Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", navodi RHMZ u saopštenju. RHMZ je naveo da će do kraja druge i u trećoj dekadi jula biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom. Kako najavljuju meteorolozi, od utorka 21. jula očekuje se pad temperature u većini mesta. Temperatura će se u većini mesta kretati od 25 do 29 stepena Celzijusa.
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