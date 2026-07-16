Vlada Srbije: Akcize na naftne derivate dodatno smanjene za 20 odsto

Vlada Srbije usvojila je na sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

"Ova mera doneta je kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta i ublažile posledice poremećaja na međunarodnom tržištu energenata i cene nafte", piše u saopštenju Vlade objavljenom na sajtu. Kako je saopšteno nakon sednice Vlade, privremeno smanjenje akciza predstavlja jednu od mera usmerenih na zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima snabdevanja. Vlada navodi da je odluka doneta kako bi se obezbedilo uredno