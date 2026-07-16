Bruner: EU i vozači sa Zapadnog Balkana da se dogovore o vizama, ETIAS nema rok kada će da počne

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Bruner izjavio je danas da je Evropska komisija, zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa Sistemom ulaska/izlaska (EES), predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i da se dogovore oko dugoročnih viza.

Magnus Bruner je to rekao u intervjuu za Juropian njuz rum (European Newsroom - ENR), čiji je Tanjug deo i kao primer naveo Hrvatsku koja je to već učinila i koja je uspostavila sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o dugoročnim vizama. Dodao je da bi predložio zemljama Zapadnog Balkana da i sa drugim članicama Unije razgovaraju i uspostave ovakve dogovore. "To je trenutno izlaz. Da države članice mogu da izdaju boravišne dozvole, dugoročne vize, na državama