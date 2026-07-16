Macut i Mali razgovarali o javnim finansijama, akcizama i merama za zaštitu standarda građana

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim o stanju javnih finansija, ekonomskim kretanjima i merama za očuvanje makroekonomske stabilnosti i životnog standarda građana, saopštila je Vlada Srbije.

Sagovornici su razgovarali o odluci donetoj na današnjoj sednici Vlade o dodatnom smanjenju akciza, za ukupno 20 odsto. Kako je navedeno, ta mera usmerena je na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Posebna pažnja posvećena je najnovijem izveštaju agencije „Fič“ o kreditnom rejtingu Srbije, koji, kako je ocenjeno, potvrđuje poverenje međunarodnih finansijskih institucija u ekonomsku