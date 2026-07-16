Vladan Đokić potvrdio da se nalazi na studentskoj izbornoj listi

NIN pre 1 sat  |  Blic
Vladan Đokić potvrdio da se nalazi na studentskoj izbornoj listi

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potvrdio je da se nalazi na studentskoj izbornoj listi, navodeći da je prihvatio poziv studenata da bude deo te liste, prenosi Blic.

Kako je rekao za medije, studenti su ga pitali da li želi da bude na njihovoj listi, na šta je odgovorio potvrdno. Na pitanje da li bi, ukoliko postane narodni poslanik, morao da napusti funkciju rektora, Đokić je odgovorio da je o tome prerano govoriti. „Videćemo da li će i kada doći taj trenutak. Može da bude pre, a možda i posle završetka mog rektorskog mandata“, rekao je Đokić. Kako prenosi Blic, Zakon o visokom obrazovanju propisuje da na visokoškolskoj
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