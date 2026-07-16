Vučić nakon sastanka sa predstavnicima SZO: Novi sporazum unaprediće zdravstveni sistem Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026 - 2027 koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Sastanku se putem video - linka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene