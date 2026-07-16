Zelenski: Još nisam odlučio koga da predložim za novog ministra odbrane

NIN pre 19 minuta  |  Tanjug
Zelenski: Još nisam odlučio koga da predložim za novog ministra odbrane

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da još razmatra koga bi mogao da predloži za naslednika ministra odbrane Mihaila Fedorova, čija je smena izazvala proteste u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima.

Zelenski je rekao da je odlazeći ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko samo jedan od kandidata koji se razmatraju, dodajući da će ponovo razmotriti to pitanje i da parlamentu još nisu podneti zvanični predlozi, preneo je Ukrinform. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je danas Sergeja Koreckog za novog premijera, podržavši predlog Zelenskog sa 289 glasova (od 450). Korecki (48) je četvrti premijer tokom mandata Zelenskog, a na toj funkciji nasledio je Juliju
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