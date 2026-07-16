Na intenzivnoj nezi dečak (15) kog je grupa maskiranih napadača pretukla u Novom Sadu

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Petnaestogodišnji dečak koji je sinoć prebijen palicama u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i lica, uz lakše povrede po telu u vidu osekotina. Dečak se nalazi na Odeljenju intenzivne nege u novosadskoj Dečijoj bolnici pod stalnim lekarskim nadzorom.

"Petnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede i trenutno se nalazi na Odeljenju intenzivne nege. Nalazi se pod stalnim lekarskim nadzorom a zbog specifičnih i teških povreda glave, višestrukih preloma i povreda lica, konzilijum lekara započeo je proces sanacije povreda po prioritetima", kažu za "Blic" u Dečijoj bolnici ne želeći da komentarišu kako će teći dalji tok lečenja i oporavka pacijenta. Iz izvora bliskog istrazi koja je u toku nezvanično saznajemo
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