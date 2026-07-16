VIDEO Reakcija Mesija posle pobede postala viralna na mrežama, emotivnije od ovoga ne može

Otišla je Argentina u drugo vezano finale Svetskog prvenstva, a Lionel Mesi nije mogao da zadrži emocije posle pobede nad Engleskom.

Slavili su "gaučosi" sa 2:1 posle preokreta, Mesi je upisao dve asistencije i odveo je Argentinu u finale. Tamo ga čeka Španija, 19. jula (21.00), a do tada će imati vremena da proslavi veliki uspeh koji je njegova selekcija upisala protiv Engleske. Nakon poslednjeg zvižduka, Mesi je jednostavno pao na zemlju i krenuo da slavi pobedu. Baš u tom momentu pridružio mu se veliki broj saigrača, a u nastavku teksta pogledajte kako je sve izgledalo: A post shared by