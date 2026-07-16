Večeras u parku kod Medicinske škole protest zbog prebijanja petnaestogodišnjaka

Novi Sad – Roditelji novosadskih učenika i Zborovi građana Novog Sada pozvali su na protest zbog prebijanja petnaestogodišnjeg dečaka.

Protest će biti održan večeras, 16. jula u 19.30 časova u parku kod Medicinske škole gde je sinoć prebijen dečak. Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazio u parku sa vršnjacima, kada je naišlo više, za sada nepoznatih osoba noseći drvene palice. Okupljeni dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, pao i tada su napadači počeli da ga udaraju. On je zadobio teške telesne povrede lica i glave i zbrinut je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece