Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo: Evo od kada važe niže dažbine

SREMSKA MITROVICA – Vlada Srbije usvojila je odluku o dodatnom privremenom smanjenju akciza na derivate nafte za 20 odsto, u cilju očuvanja stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta i ublažavanja posledica poremećaja na međunarodnom tržištu energenata.

Nova odluka primenjivaće se od 20. do 26. jula, a odnosi se na akcize za benzin i dizel. Prema odluci Vlade, privremeni iznosi akciza biće: Iz Vlade Srbije navode da je ova mera doneta kako bi se zaštitilo domaće tržište i obezbedilo stabilno snabdevanje gorivom u uslovima promena na svetskom tržištu. Podsećamo, od 13. do 19. jula na snazi je privremeno smanjenje akciza od 10 odsto, dok će od 20. jula uslediti dodatno smanjenje na 20 odsto. Za sada nije poznato u