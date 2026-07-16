Odbor za finansije prihvatio više akata koje je podnela NBS

Narodna banka Srbije ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2025. godini od 211,8 milijardi dinara

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je na današnjoj sednici više akata koje je podnela Narodna banka Srbije (NBS), među kojima su i Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici (januar-jun 2025), Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2026. godini i Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2026. godinu. Odbor je prihvatio i Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. januara do 30.