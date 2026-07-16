Odbor za finansije prihvatio više akata koje je podnela NBS

Politika pre 33 minuta
Odbor za finansije prihvatio više akata koje je podnela NBS

Narodna banka Srbije ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2025. godini od 211,8 milijardi dinara

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je na današnjoj sednici više akata koje je podnela Narodna banka Srbije (NBS), među kojima su i Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici (januar-jun 2025), Program monetarne politike Narodne banke Srbije u 2026. godini i Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2026. godinu. Odbor je prihvatio i Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. januara do 30.
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