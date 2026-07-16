Rubio: SAD borbu protiv terorizma usmeravaju na krajnju levicu

Rubio je rekao da grupe krajnje levice sarađuju sa državama neprijateljski nastrojenim prema SAD

VAŠINGTON – Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je danas inicijativu da se međunarodni napori u borbi protiv terorizma usmere na ono što je nazvao „terorizmom krajnje levice”, poručivši zvaničnicima iz više od 60 zemalja da je nasilje koje pripisuju ekstremnoj levici do sada bilo zanemarivano. Govoreći na otvaranju konferencije u Vašingtonu pod nazivom Ministarski sastanak o ponovnom jačanju političkog terorizma, Rubio je rekao da je pretnja od