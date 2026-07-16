Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu

Pravo u centar pre 55 minuta  |  Maria Popović
Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovao je u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o ponovnom rastu političkog terorizma i rekao da i Srbija ima iskustva sa takvim incidentima, saopštio je danas njegov kabinet. „Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na predsednika Trampa i pokušaje ubistva koji su se desili prošle godine. Snažno osuđujemo ubistvo Čarlija Kirka, a sećanje na njega je obeleženo u našoj zemlji i grafitima i slikama i izrazima
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