Kragujevac: Zaprašivanje krpelja na javnim zelenim površinama u petak

Pressek pre 24 minuta  |  foto:M.O.
Kragujevac: Zaprašivanje krpelja na javnim zelenim površinama u petak

Gradska uprava obaveštava Kragujevčane i pčelarska društva da će u petak, 17. jula, preduzeće Avenija MBNS1 iz Vrnjačke Banje obaviti tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama.

Kako je najavljeno, zelene površine će se zaprašivati od 5 do 9 sati. Tretman će se sprovoditi na sledećim lokacijama: Veliki park, Šumarice, Aerodrom, Centralna radionica, Šest topola - Ulica Ibarskih rudara, Mali park kod pijace, Nova kolonija - Brioni, park Ilina voda, Pivarski park, Metino brdo - oko ambulante Bresnica i spomenika Talac i Radoju Raki Ljutovcu, oko zgrade Gradske uprave, jezera Bubanj i Zlatne ruže. Mole se građani da u vreme tretmana ne borave
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AerodromŠumariceVrnjačka banjaKragujevacTopola

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