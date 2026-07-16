Izbor urednika: Sunce se ponovo rađa, Palić film festival, Odiseja…

Šta čitamo, slušamo, gledamo…

Iako do zaključenja ovog broja još nije jasno koji će filmovi činiti program 33. Festivala evropskog filma Palić, zna se da su dobitnici nagrade „Aleksandar Lifka“ za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji mađarski reditelj Kornel Mundruco, kao inostrani stvaralac, i glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić u kategoriji domaćih. Film otvaranja je nemački Ah ta praznina, ta strašna praznina reditelja Simona Verhovena, a Festival traje od 18. do 22. jula. Na