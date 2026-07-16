Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Radio 021 pre 14 minuta  |  021.rs
Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Petnestogodišnji dečak zadobio je povrede u tuči koja se sinoć oko 23 časa dogodila u Ulici vojvode Knićanina, odnosno u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dečak je zadobio višestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, pretežno na glavi. Dečaka je Hitna pomoć ztbrinula na licu mesta i prevezla na hirurgiju Dečije bolnice. Policija se još nije oglasila u vezi sa ovim incidentom.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Drama u Novom Sadu: Petnaestogodišnjak pretučen kod Medicinske škole

Drama u Novom Sadu: Petnaestogodišnjak pretučen kod Medicinske škole

Dnevnik pre 4 minuta
Teško povređen maloletnik u tuči u Novom Sadu

Teško povređen maloletnik u tuči u Novom Sadu

RTV pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Radio 021 pre 14 minuta
I dalje promenljivo vreme

I dalje promenljivo vreme

Zoom UE pre 29 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kiša: temperature do 35 stepeni

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kiša: temperature do 35 stepeni

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti

Sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti

Šabačke novosti pre 4 minuta
Drama u Novom Sadu: Petnaestogodišnjak pretučen kod Medicinske škole

Drama u Novom Sadu: Petnaestogodišnjak pretučen kod Medicinske škole

Dnevnik pre 4 minuta