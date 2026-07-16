Dečak pretučen u parku kod Medicinske škole, zadobio brojne povrede glave

Petnestogodišnji dečak zadobio je povrede u tuči koja se sinoć oko 23 časa dogodila u Ulici vojvode Knićanina, odnosno u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dečak je zadobio višestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, pretežno na glavi. Dečaka je Hitna pomoć ztbrinula na licu mesta i prevezla na hirurgiju Dečije bolnice. Policija se još nije oglasila u vezi sa ovim incidentom.