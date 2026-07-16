FOTO: Kineski državljani koristili podatke sa ukradenih kartica za kupovinu

Radio 021 pre 24 minuta  |  021.rs
FOTO: Kineski državljani koristili podatke sa ukradenih kartica za kupovinu

Kineski državljani L. X. (47) i Y. Y. (47) uhapšeni su zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako se sumnja, oni su koristili podatke sa tuđih platnih kartica za kupovinu robe u Beogradu, a policija ih je otkrila dok su u jednom prodajnom objektu pokušavali da, korišćenjem mobilnog telefona, izvrše veći broj transakcija podacima različitih platnih kartica. Takođe, sumnja se da su preko aplikacije Telegram bili u kontaktu sa za sada nepoznatim stranim državljaninom, koji im je dostavljao podatke ukradenih platnih kartica koje su oni ubacivali u mobilni
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