Po prvi put: Kina popularnija širom sveta od Amerike

U mnogim zemljama širom sveta Kina se prvi put doživljava pozitivnije nego Sjedinjene Američke Države, pokazala je nova studija vašingtonskog istraživačkog centra Pju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Nalazi tog nestranačkog istraživačkog centra ukazuju da su povoljni stavovi o Kini dostigli rekordne procente u mnogim zemljama, dok su percepcije o Sjedinjenim Državama pogoršane, prenosi BBC. Ispitanici su generalno imali malo poverenja i u američkog predsednika Donalda Trampa i u kineskog lidera Si Đinpinga, ali je Si dobio bolje ocene. Dok se za SAD i dalje smatra da više poštuju lične slobode nego Kina, za Kinu se smatra da se manje meša u poslove drugih u