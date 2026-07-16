Delić (SRCE): Vlast marketinškim merama popunjava praznine u zdravstvu

Predsednik Resornog odbora Srbija centra (SRCE) za zdravlje Dragan Delić izjavio je danas da vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim i populističkim merama, među kojima su, kako je naveo, i mobilne ambulante.

Delić je ocenio da vlast i njeni propagandisti pokušavaju da probleme u zdravstvu rešavaju merama poput “noćnog dežurstva u domovima zdravlja”, “karavana zdravlja”, “masovnog prijema lekara sa najvišim prosečnim ocenama tokom studiranja” i najnovije ideje o “mobilnim ambulantama”. “Ukoliko su mobilne ambulante namenjene pre svega stanovnicima udaljenih i ruralnih područja, koja je njihova uloga u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu? Šta će onda raditi postojeća služba