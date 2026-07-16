Delić (SRCE): Vlast marketinškim merama popunjava praznine u zdravstvu

Radio sto plus pre 39 minuta
Delić (SRCE): Vlast marketinškim merama popunjava praznine u zdravstvu

Predsednik Resornog odbora Srbija centra (SRCE) za zdravlje Dragan Delić izjavio je danas da vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim i populističkim merama, među kojima su, kako je naveo, i mobilne ambulante.

Delić je ocenio da vlast i njeni propagandisti pokušavaju da probleme u zdravstvu rešavaju merama poput “noćnog dežurstva u domovima zdravlja”, “karavana zdravlja”, “masovnog prijema lekara sa najvišim prosečnim ocenama tokom studiranja” i najnovije ideje o “mobilnim ambulantama”. “Ukoliko su mobilne ambulante namenjene pre svega stanovnicima udaljenih i ruralnih područja, koja je njihova uloga u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu? Šta će onda raditi postojeća služba
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Delić: Vlast stručne praznine u zdravstvenom sistemu puni populističkim merama poput „mobilnih ambulanti“

Delić: Vlast stručne praznine u zdravstvenom sistemu puni populističkim merama poput „mobilnih ambulanti“

Danas pre 34 minuta
Delić: Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

Delić: Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

N1 Info pre 1 sat
Delić (SRCE): Vlast marketinškim merama popunjava praznine u zdravstvu

Delić (SRCE): Vlast marketinškim merama popunjava praznine u zdravstvu

Beta pre 1 sat
Delić (SRCE): Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

Delić (SRCE): Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

Serbian News Media pre 1 sat
Delić (SRCE): Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

Delić (SRCE): Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama

Pravo u centar pre 1 sat
"Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama"

"Vlast pokušava da stručne praznine u zdravstvenom sistemu popuni marketinškim merama"

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišzdravstvoKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Očekje se pojačan saobraćaj popodne, opasnost od odrona na deonicama kroz useke i klisure

AMSS: Očekje se pojačan saobraćaj popodne, opasnost od odrona na deonicama kroz useke i klisure

Serbian News Media pre 19 minuta
Kako je VBA postala nova UDBA

Kako je VBA postala nova UDBA

Radar pre 34 minuta
Čačani za pet sati sakupili više od 30.000 dinara za sudsku kaznu građanskom aktivisti

Čačani za pet sati sakupili više od 30.000 dinara za sudsku kaznu građanskom aktivisti

Cenzolovka pre 29 minuta
Društvo sudija Srbije: Ministarstvo pravde da omogući javnu raspravu o izmenama pravosudnih zakona

Društvo sudija Srbije: Ministarstvo pravde da omogući javnu raspravu o izmenama pravosudnih zakona

Serbian News Media pre 24 minuta
ANEM baza postupanja policije, tužilaštva i suda u SLAPP i drugim postupcima protiv novinara i medija

ANEM baza postupanja policije, tužilaštva i suda u SLAPP i drugim postupcima protiv novinara i medija

Cenzolovka pre 29 minuta