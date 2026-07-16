Kijev Indipendent: Prisilna ostavka ministra odbrane izazvala negodovanje širom zemlje

Radio sto plus pre 48 minuta
Kijev Indipendent: Prisilna ostavka ministra odbrane izazvala negodovanje širom zemlje

“To je loša vest”, rekao je neimenovan član vladajuće stranke.

Liderka opozicije Irina Geraščenko takođe je osudila odluku. Dmitro Kozjatinski, bivši borac koji je bio jedan od glavnih organizatora masovnih protesta u leto 2025. protiv zakona koji ograničava nezavisnost ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije, pozvao je na proteste koji su tokom dana održani. “Ministar odbrane je smenjen usred efikasnih reformi, konačno efikasnih. Biće zamenjen nekim pod čijim vođstvom se svaka nada u reformu može zaboraviti”, ocenio je
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