Potop na ulicama: Jak letnji pljusak praćen gradom tokom popodneva pogodio Prijepolje

RINA pre 1 sat
Potop na ulicama: Jak letnji pljusak praćen gradom tokom popodneva pogodio Prijepolje

Prijepolje – Snažna letnja oluja zahvatila je okolinu Prijepolja nešto posle 14 časova.

Najviše su pogođena naselja Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde se za kratko vreme sručila velika količina kiše, dok je u pojedinim delovima padao i sitan grad. Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su ovim krajem, a munje su parale nebo iznad prijepoljske opštine. Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena, kaže za RINU jedan od meštana. Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad
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