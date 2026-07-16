Hiljadu kilometara do Firence: Leto kada je Jugoslavija poslednji put sanjala svetsku titulu

RTS pre 7 minuta
Hiljadu kilometara do Firence: Leto kada je Jugoslavija poslednji put sanjala svetsku titulu

Ovo je priča o grupi drugova koji su preko noći krenuli na Svetsko prvenstvo 1990. godine, u avanturu koja je obeležila poslednju generaciju jedne države.

Đorđe J. je u euforiji kraj Kalemegdana grlio svoje drugove Cveleta, Kruna i Acu, ispraćajući ih na autobus. Par stotina ljudi, mahom mladića u ranim dvadesetim, stvorilo je veselu gužvu podno Ulice kneza Mihaila i nestrpljivo čekalo polazak. Mnogi od njih su bili ogrnuti jugoslovenskim trobojkama, a Cvele je poneo jednu veliku belu, sa natpisom "I ♥ YU". Drugi su započinjali pesmu, opijeni vrelim junskim vazduhom i najlepšim fudbalskim snovima. Pesma je trajala
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