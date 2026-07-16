Ukrajina: Odobren novi sastav vlade premijera Sergeja Koreckog; Kremlj: Ne vidimo izglede za skori nastavak pregovora

RTS pre 38 minuta
Ukrajina: Odobren novi sastav vlade premijera Sergeja Koreckog; Kremlj: Ne vidimo izglede za skori nastavak pregovora

Rat u Ukrajini – 1.604 dan. Vrhovna rada Ukrajine podržala je predlog novog ukrajinskog premijera Sergeja Koreckog za imenovanje novog sastava vlade. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj za sada ne vidi naznake da bi pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini mogli uskoro da budu nastavljeni.

Najmanje dve osobe poginule, tri povređene u ruskom napadu na Zaporožje Najmanje dve osobe su poginule, a tri su povređene danas u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saopštio je šef Zaporoške vojne uprave Ivan Fedorov. On je objavio na Telegramu da su ruske snage napale Zaporožje navođenim bombama, preneo je Ukrinform. Fedorov je naveo da su uništene privatne kuće i da su zgrade oštećene nakon što je izbio požar nakon napada ruske navođene
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