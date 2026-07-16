Crna Gora: Vozaču kombija sa državljanima Srbije određen pritvor

PODGORICA - Sudija za istragu prihvatio je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor Lj. M. iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba, državljanka Srbije, poginula, a 17 njih povređeno.

Nesreća se dogodila u petak, 12. jula, u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Na osnovu predloga Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru sudija za istragu odredio je pritvor Lj. M. iz Kotora osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu u mestu Lipci", saopšteno je iz ODT-a Kotor. Postupajući državni tužilac je doneo naredbu o sprovođenju istrage, tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti predmetne