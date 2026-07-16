Đedović u Bukureštu potpisuje memorandum o razmeni informacija s RUM za Đerdap3

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Đedović u Bukureštu potpisuje memorandum o razmeni informacija s RUM za Đerdap3

BUKUREŠT - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisaće danas u Bukureštu Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3 sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Bolozanom.

Đedović Handanović će posetu Bukureštu započeti bilateralnim sastankom srpske i rumunske delegacije, nakon čega je predviđeno potpisivanje memoranduma. Ministarka energetike Srbije i premijer Bolozan će se nakon toga obratiti medijima. Vlada Srbije je usvojila 9. jula Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju o olakšavanju razmene informacija u vezi sa projektom Đerdap 3, između Vlade Srbije i Vlade Rumunije, kako bi se omogućile
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