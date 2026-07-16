Đurić na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma

VAŠINGTON - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danasu Vašingtonu, na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv svetskog radikalno levog političkog terorizma.

Konferencija će okupiti ministre i visoke zvaničnike iz više od 60 država. Kako je najavljeno, to će biti prilika za razgovore o jačanju međunarodne saradnje u oblasti bezbednosti i razmenu iskustava, a na marginama konferencije predviđen je i niz bilateralnih sastanaka šefova diplomatija. Đurić će u nastavku posete Vašingtonu obići i sedište NASA, a kako je najavio ministar, Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu, potpisivanjem serije sporazuma o