Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu

RTV pre 25 minuta  |  Tanjug
Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu

TEHERAN - Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i vojska Islamske Republike Iran saopštile su danas da su izvele više napada na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, uključujući radarske sisteme, komunikacionu infrastrukturu, rezervoare goriva i lokacije na kojima su raspoređeni američki vojnici.

Prema navodima agencije Tasnim, IRGC je saopštio da su u okviru osmog talasa operacije "Nasr 2", raketama i dronovima gađani radar za rano upozoravanje sistema C-RAM u bazi Ali el-Salem u Kuvajtu, kao i lokacija na kojoj se nalaze američki vojnici. Iranska vojska je, kako se navodi, u devetoj fazi operacije "Munja" izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarsku lokaciju i rezervoare goriva u bazi Al-Azrak u Jordanu, koju je opisala kao jedan od ključnih
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