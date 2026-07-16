U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
U leskovačku Opštu bolnicu primljeno 14 osoba, sumnja se na trovanje salmonelom

LESKOVAC - U leskovačku Opštu bolnicu je tokom protekle noći i danas primljeno 14 osoba, zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor te ustanove Nebojša Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, petoro dece zbrinuto je na pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji. Dimitrijević je rekao da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja. Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić Stanković rekla je za RTS da je salmonela je izolovana na uzorku jednog deteta, a da se za ostale još čekaju rezultati. U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još desetak Leskovčana. Prema dosadašnjim
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