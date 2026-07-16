UKC Niš avionom Vlade šalje medicinski tim u Crnu Goru po povređene u saobraćajnoj nesreći

NIŠ - Univezitetski klinički centar (UKC) Niš poslaće sutra avionom Vlade Srbije svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru, po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo, izjavio je dr Aleksandar Nikolić iz te ustanove.

Tim lekara krenuće sutra sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu po povređene pacijente, koji će istog dana, ukoliko se steknu medicinski uslovi, biti vraćeni u Niš kako bi bili zbrinuti u UKC, a ako ne bude medicinskih uslova, tim će se vratiti po ostale pacijente kada se steknu uslovi za to, rečeno je Tanjugu u UKC Niš. "Generalni direktor Milan Lazarević formirao je medicinski tim od 10 lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povređenih