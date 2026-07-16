Vremeplov: Rođen vojvoda Petar Bojović

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen vojvoda Petar Bojović

NOVI SAD - Na današnji dan1858. godine rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda 1918. Kao pitomac Artiljerijske škole učestvovao je u Srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878, a u Srpsko-bugarskom ratu 1885. istakao se hrabrošću u borbama na Vrabči, Slivnici, u Dragomanskom tesnacu, kod Pirota i Caribroda (sadašnji Dimitrovgrad). U Prvom balkanskom ratu 1912. i 1913. kao načelnik Štaba Prve armije izuzetno je doprineo pobedama nad Turcima u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici. U Drugom

Danas je četvrtak, 16. jul, 197. dan 202. Do kraja godine ima 168 dana. 1533 - Prema naredbi španskog osvajača Fransiska Pisara, ubijen je vladar Inka Ataualpa, iako je platio traženi otkup: jednu sobu punu zlata i dve pune srebra. 1661 - Stokholmska banka izdala je prve banknote u Evropi. 1723 - Rođen je engleski slikar Džošua Rejnolds, jedan od najvećih svetskih portretista, osnivač Kraljevske umetničke akademije 1768. i njen prvi predsednik. Snažno je uticao na
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