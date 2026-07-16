Vučić se sastao sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije; Potpisan Dvogodišnji sporazum o saradnji

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji.

Sastanku putem video-linka prisustvuje i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge. Lončar i direktor SZO za Evropu potpisali Dvogodišnji sporazum o saradnji Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Hans Henri Kluge potpisali su danas Dvogodišnji sporazum o saradnji (VSA) za period 2026-2027. Sporazum je potpisan u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Kancelarije SZO u